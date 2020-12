Justin Bieber: „Ich kann es kaum abwarten“

Es gibt erste Details zum großen Silvesterauftritt von Justin Bieber. Der Sänger wird am 31. Januar in einem Livestream mit dem Namen „T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber“ zu sehen sein. Einen Zugang gibt’s für ungefähr 20 Euro, Startschuss ist um 19 Uhr 15 deutscher Zeit.

Und er sagte laut einem Bericht von „People“: „Ich arbeite schon länger mit T-Mobile zusammen (…) und wir arbeiten an einigen Überraschungen für diese Nacht. Ich kann es kaum abwarten – vor allem 2020 zu verabschieden.“

Übrigens: Justin Bieber ist mit seiner Grammy-Nominierung nicht einverstanden.

Foto: (c) gotpap / PR Photos