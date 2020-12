Justin Bieber: Livestream an Silvester!

Ins neue Jahr mit Justin Bieber?

„T-Mobile“ macht’s wohl möglich! Bieber verkündete via „Instagram“: „Ich mache da eine klitzekleine Kleinigkeit mit ‚T-Mobile‘ am 31.12.“ Wie? Wo? Und in welcher Form? Das erfahren Fans unter „www.justinbieberNYE.com“. Der Website zufolge wird der Musiker an Silvester per Livestream auftreten. Wer Zugangspässe haben möchte, muss allerdings schnelle Finger haben. Der Countdown endet gestern (08.12.) um 11 Uhr!

Foto: (c) Universal Music