Justin Bieber probt sich fit

Justin Bieber steckt mitten in den Proben für seine Silvester-Show und lässt seine Fans auch offenherzig daran teilhaben. Der Sänger postete gleich mehrere Bilder via „Instagram“. Auf denen ist Justin mächtig verschwitzt in einem weißen Jogginganzug seiner eigenen Marke „drew“ zu sehen. Er schrieb zu einem der Beiträge: „Ich mache mich für die Show an Silvester bereit. Stellt sicher, dass ihr dabei seid.“

Das war aber noch nicht alles. Ein Bild nutzte der 26-Jährige auch dazu, um seinen Followern Mut und Selbstbewusstsein zuzusprechen. Dort steht: „Wenn du das hier liest, sei dir eins gesagt: Ob du es glaubst oder nicht, du bist wertvoll. Dein Leben hat eine Bedeutung und ein Ziel. Das fühlt sich vielleicht nicht so an, aber vertrau mir. Gib nicht auf.“

Wer übrigens bei der Silvester-Show von Justin Bieber dabei sein möchte, muss ungefähr 20 Euro für einen Online-Zugang hinlegen.

Foto: (c) STPR / PR Photos