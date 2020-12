Justin Bieber stellt die ganz harten Fragen

Justin Bieber will offenbar sichergehen, dass sein Leben jeden Tag einen Sinn hat. Deswegen stellt er sich oft selbst harte Fragen – und jetzt auch seinen Fans.

In seiner „Instagram“-Story schrieb der Sänger: „Das Leben ist fragil. In der einen Minute noch hier, in der nächsten schon weg. Was zählt für dich? Wie geht es deiner Seele? Wie ist die Kondition deines Herzens? Bist du zufrieden? Bist du erfüllt? Wofür lebst du? Das sind Fragen, die es wert sind, zu stellen.“

Justin Bieber läutet übrigens musikalisch in das neue Jahr ein.

Foto: (c) Universal Music