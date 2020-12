Justin Bieber: „Wir brauchen Gebete und Unterstützung!“

Offenbar ist Justin Bieber täglich irgendwelchen Anfeindungen im Netz ausgesetzt – und so auch seine Frau Hailey. Jetzt ist ihm jedoch der Kragen geplatzt.

In seiner „Instagram“-Story schrieb der Sänger: „Diese traurige Entschuldigung von einem Menschen hat in einem Video die Menschen dazu ermutigt, meine Frau anzugreifen, während er sagte, dass meine vorherige Beziehung besser war und so weiter. (…) Es ist extrem hart, den rechten Weg zu wählen, wenn ich solche Menschen sehe, die die Person mobben, die ich am meisten auf der Welt liebe. Das ist nicht richtig. Aber ich werde das dazu sagen: Während es viele Menschen gibt, die ihre Zeit damit verbringen möchte, uns öffentlich zu demütigen und versuchen, uns zu blamieren, möchte wir diejenigen bitten, die es in sich haben, uns in ihren Gebeten in die Höhe zu heben. Wir brauchen Gebete und Unterstützung!“

Justin Bieber selbst postet deswegen recht regelmäßig aufmunternde Worte für seine Fans auf „Instagram“.

