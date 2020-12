„K.I.Z“ huldigen Kool Savas

Und da war es plötzlich da, das neue Album „Und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung“ von „K.I.Z“, ohne große Promo, ohne Schnickschnack. Ebenso so unvermittelt landen jetzt kurze, schnell gedrehte Videos zu dem Album auf „Instagram“.

Der Song „Schluss mit Faxen“ vom neuen Album ist eine Hommage an den Berliner Undergroud-Rap und seine Anfangszeit. Dabei huldigen „K.I.Z“ auch dem „King of Rap“ Kool Savas. In der Hook des Songs sind Textzeilen von teilweise zwanzig Jahre alten Savas-Songs eingearbeitet. Plötzlich springt dann auch noch Kool Savas selbst in die Kamera und gibt die fast 20 Jahre alten Zeilen selbst zum Besten.

Für sanfte Gemüter ist das sicherlich nichts. Das war es vor 20 Jahren aber auch nicht.

Foto: (c) Philipp Gladsome / Gerngross Glowinski