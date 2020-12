„K.I.Z“: Neues Studioalbum und ein Album zum Album

„K.I.Z“ haben echt viel Musik in Petto: Nach über fünf Jahren kündigt die Berliner Rap-Band jetzt für den 28. Mai 2021 ihre neue Studioplatte „Rap über Hass“ an. Gleichzeitig veröffentlichen sie vorgestern (04.12.) in digitaler Form ein Album zum Album. Dieses trägt den Titel „Und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung“, berichtet „Check Your Head“. Darauf enthalten sich 17 Tracks. Und alle, die sich „Rap über Hass“ im Shop von „K.I.Z“ vorbestellen, erhalten „Und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung“ exklusiv und zeitlich limitiert auf CD und Vinyl. Also schnell sein!

Anfang 2022 sind „K.I.Z“ übrigens wieder auf Tour. Hier die Termine:

17.02.2022 CH-Zürich, Halle 622

19.02.2022 AT-Wien, Stadthalle

20.02.2022 Bamberg, brose ARENA

23.02.2022 München, Zenith

25.02.2022 Freiburg, SICK-Arena

26.02.2022 Stuttgart, Schleyer-Halle

27.02.2022 Mannheim, Maimarkthalle

04.03.2022 Magdeburg, GETEC-Arena

05.03.2022 Hannover, ZAG-Arena

06.03.2022 Lingen, EmslandArena

10.03.2022 Rostock, Stadthalle

11.03.2022 Bremen, ÖVB-Arena

12.03.2022 Leipzig, Arena

14.03.2022 Münster, Halle Münsterland

17.03.2022 Köln, LANXESS arena

18.03.2022 Hamburg, Barclaycard Arena

19.03.2022 Berlin, Max-Schmeling-Halle

Foto: (c) Philipp Gladsome / Gerngross Glowinski