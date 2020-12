Kacey Musgraves gab Hit beinahe Katy Perry

Kacey Musgraves hätte beinahe ihren Song „Follow Your Arrow“ einer anderen Künstlerin gegeben – und zwar keiner Geringeren als Katy Perry. Doch warum? Der Song bezieht eindeutig Stellung für die LGBTQ+-Gemeinschaft.

Im Interview mit Reese Witherspoon für ihre „Shine On with Reese“-Serie erzählte die Sängerin: „Mein Label meinte: ‚Die Leute werden es hassen. Du wirst in der Country-Welt in Flammen aufgehen.‘ Ich sagte: ‚Das ist in Ordnung. Das ist etwas, das ich sagen möchte und es gibt alle möglichen Country-Menschen da draußen.‘“

Musgraves behielt Recht. Der Song platzierte sich in den Top Ten in den US-Country-Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet.

Foto: (c) Universal Music