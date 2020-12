Karlie Kloss bewundert berufstätige Mütter

Sie scheint eine gehörige Portion Respekt vor der kommenden Aufgabe zu haben. Wenn es darum geht Beruf und das Privatleben als Mutter unter einen Hut zu bringen spricht sie von Vorbildern wie Cindy Crawford, Natalia Vodianova und Christy Turlington Burns.

Das 28-jährige Model erwartet nächstes Jahr ihr erstes Kind mit Ehemann Joshua Kushner und Karlie gab zu, dass sie ihre Laufsteg-Kollegen um Rat fragen wird. Sie erzählte dem „WSJ Magazine“: „Christy Turlington Burns ist ein Vorbild und eine Mentorin von mir gewesen. Sie ist jemand, bei dem ich mich wirklich glücklich schätzen kann, dass ich sie um Rat fragen kann. … als Mutter finde ich sie einfach am coolsten. … Cindy Crawford ist auch eine unglaubliche Supermom. Natalia Vodianova, ich meine, sie hat fünf Kinder – ich verstehe bis zum heutigen Tag nicht, wie sie das macht.“

Karlie und Joshua verlobten sich im Juli 2018 und heirateten drei Monate später in einer kleinen Zeremonie in Upstate New York.

