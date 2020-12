Karlie Kloss: „Mir geht im Moment schnell die Luft aus“

Karlie Kloss ist schwanger mit ihrem ersten Kind, deshalb ist sie auch ständig müde.

Die 28-Jährige sagte im Interview mit dem „Wall Street Journal Magazine“: „Ich könnte bis drei Uhr nachmittags schlafen.“ Gerade jetzt im Winter fiele es ihr schwer, sich zu ihrem morgendlichen Work-out aufraffen. Deshalb ziehe sie sofort nach dem Aufstehen ihre Trainingsklamotten an. Sie sagte weiter: „Ich putze mir die Zähne und fange dann sofort mit dem Sport an.“ Normalerweise geht das US-Model gerne Joggen, was ihr derzeit aber schwer fällt. Sie sagte: „Ich muss sagen, dass mit im Moment einfach zu schnell die Luft ausgeht.“ Ihre Ernährung habe sich durch die Schwangerschaft aber kaum verändert. Sie fügte hinzu: „Ich hatte immer schon einen merkwürdigen Geschmack, also sind Schwangerschaftsgelüste nichts Neues für mich.“ Aktuell steht sie auf salziges und knuspriges Essen.

Kloss und Ehemann Kushner feierten vor kurzem ihren zweiten Hochzeitstag, das Paar hatte im Oktober 2018 in New York in einer kleinen Zeremonie geheiratet.

