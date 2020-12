Karlie Kloss und ihre bizarren Gelüste

Model Karlie Kloss (28) hat verraten, dass sie während ihrer Schwangerschaft „alles Salzige und Knusprige liebt“. Sie bereitet sich derzeit auf die Geburt ihres ersten Kindes mit Joshua Kushner vor und redete mit der Zeitung „Wall Street Journal“ über ihre Zeit als schwangere Frau.

In Bezug auf ihre Ernährung sagte Karlie: „Ich hatte schon immer bizarre Gelüste, es ist also nichts Neues, aber ich liebe wirklich alles, was salzig und knusprig ist.“ Natürlich versucht sie dennoch in Form zu bleiben, was sich als schwer herausgestellt hat, da die Schwangerschaft sich auf ihre Ausdauer ausgewirkt hat. Dazu sagte sie: „Normalerweise liebe ich es, zu laufen, aber ich muss sagen, dass ich in diesen Tagen außer Atem bin, wenn ich nur rede oder eine Treppe hochgehe. Die Schwangerschaft hat meiner Laufroutine einen kleinen Dämpfer verpasst, aber ich versuche trotzdem, aktiv zu bleiben, egal was passiert. Ich mache viele lange Spaziergänge.“

Karlie enthüllte ihre Schwangerschaft zum ersten Mal letzten Monat, als sie ein Video von ihrem wachsenden Babybauch auf Instagram postete.

Foto: (c) PR Photos