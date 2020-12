Katie Melua: Ein Sommer in Deutschland

Das Jahr 2020 neigt sich mit großen Schritten seinem Ende zu, da kann man deswegen schon mal an den Sommer 2021 denken. Der wird hoffentlich musikalischer als es dieses Jahr der Fall war. Katie Melua möchte auf jeden Fall dazu beitragen und kündigt deswegen ihre Open-Air-Konzerte für Juli und August in Deutschland an. Im Gepäck dabei hat sie ihre aktuelle Platte „Album No. 8“, berichtet „Hammerl Kommunikation“. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Hier die Termine:

23.07.21 Halle, Peißnitzinsel

24.07.21 Oranienburg, Schloss Oranienburg

13.08.21 Bonn, Kunstrasen

14.08.21 Chemnitz, Theaterplatz

15.08.21 Görlitz, Landskron Kulturbrauerei

17.08.21 Rostock, IGA Parkbühne

Foto: (c) BMG / Tetesh Ka