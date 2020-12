Katie Melua muss Livestream-Konzert verschieben

Gegen die Technik ist noch kein Mittel gefeilt: Katie Melua muss deswegen ihre für vorgestern (04.12.) geplanten Livestream-Konzert verschieben. Stattdessen wird ihr erste weltweites Streaming-Konzert jetzt am 17. Dezember stattfinden.

In einem Statement lässt die Sängerin laut „networking Media“ verlauten: „Ich weiß, ich habe gesagt, dass meine Show am 04. Dezember live übertragen wird, aber aufgrund von unvorhergesehenen technischen Umständen (wir können keinen Satelliten-Wagen vorm Veranstaltungsort parken) werden wir unser Konzert diese Woche filmen, es euch aber erst am 17. Dezember zur Verfügung stellen. Dieses neue Abenteuer des Livestreamens kommt mit seinen eigenen Herausforderungen, aber wir sind so dankbar, dass wir nach so langer Zeit miteinander performen können und ich weiß, ihr werdet die Show lieben, die wir für euch auf die Beine stellen werden. Wir werden sie spektakulär machen!“

In Deutschland startet der Livestream um 21 Uhr.

Foto: (c) BMG / Mark Watson