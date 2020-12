Katy Perry feiert ihre Doppelgängerin

Katy Perry hat am 21. Dezember das Musikvideo zu ihrem Song „Not The End Of The World“ veröffentlicht. Zu sehen gibt es den Clip auf „YouTube“.

Im Video spielt Katys Promi-Doppelgängerin, die Schauspielerin Zooey Deschanel, die Hauptrolle. Katy schiebt ihren Kinderwagen durch den Park, während Zooey von Aliens mitgenommen wird. Die blauen Wesen wollten sie von der Erde retten, die bald zerstört werden soll. Doch die Aliens sind der Meinung, dass sie Superstar Katy Perry gerettet haben. Gemeinsam mit Deschanel, die durch eine blaue Perücke einen Katy-Perry-Look verpasst bekommt, schmieden die Aliens einen Plan, wie sie die Welt vor der Zerstörung bewahren können.

Bereits 2009 wurde Zoey Deschanel darauf aufmerksam gemacht, dass sie Katy Perry zum Verwechseln ähnlich sieht. In einem damaligen Interview mit „MTV“ sagte sie dazu: „Es ist ein bisschen nervig. Die einzige Ähnlichkeit, die wir haben, ist, dass wir uns ein bisschen ähnlich sehen.“ Heute scheint sie das Ganze offenbar nicht mehr ganz so zu stören.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos