Katy Perry: Was macht eine Frau aus?

Ende August hat Katy Perry ihr erstes Kind bekommen, Töchterchen Daisy Dove. Und schon präsentiert sich die 36-Jährige wieder mit einer tollen Figur. Aber offenbar mogelt sie da ein bisschen.

Auf „Instagram“ veröffentlichte sie ein TikTok-Video, in dem sie in einem blauen, glänzendem Mantel wie auf einem Laufsteg stolziert. Dazu erscheinen nacheinander die Worte Kraft, Haltung, Stil und Selbstvertrauen. Am Ende hebt sie ihren Mantel hoch und lüftet das Geheimnis um ihren perfekte After-Baby-Body: eine nicht unbedingt sexy hautfarbene Bauchweg-Miederhose. Zu dem Clip schrieb die Lebensgefährtin von Orlando Bloom: “Das macht eine Frau aus.“ Bei ihren Fans kam der witzige Clip unglaublich gut an, wie die vielen Kommentare zeigen.

Kurze Zeit nach dem Clip postete Katy Perry ein Foto von sich in einem goldenen Abendkleid, auf dem ihr Ausschnitt besonders gut zur Geltung kommt. Dazu schrieb sie: „Mutter“.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos