Keith Richards über „X-Pensive Winos“

Nach sechsmonatiger Pause ist Keith Richards jetzt wieder sehr aktiv. Unter anderem hält ihn die Wiederveröffentlichung von „Live At The Hollywood Palladium“ in Trab, einem Konzert, das er 1988 mit seiner damaligen Begleitband spielte und drei Jahre später als Album veröffentlichte.

Im Interview mit dem „RollingStone“-Magazin sagte der 76-Jährige: „Für die X-Pensive Winos wird der alte Keith immer einen besonderen Platz in seinem Herzen freihalten. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich überhaupt nicht mitbekommen, dass das Konzert mitgeschnitten wurde. Als neulich jemand zu mir sagte: ,Hey, weißt du eigentlich, dass wir noch zusätzliches Material haben?‘, fiel ich aus allen Wolken. Es war eine verdammt gute Band, die man dort spielen hört!“

Übrigens hat Keith Richards so viele Songs, dass er nicht mehr weiß, wohin mit ihnen.

