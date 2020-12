Kelly Clarkson: Mit Musik durch ihre Scheidung

Als Musikerin ist es nur natürlich, dass Kelly Clarkson sich ihrer Leidenschaft zugewandt hat, um den Scheidungskrieg mit ihrem Ex Brandon Blackstock durchzustehen.

In ihrer selbstbetitelten TV-Show erzählte sie ihrem Kollegen Garth Brooks, dass ein Song von ihm ihr besonders dabei geholfen hat. Wörtlich meinte sie: „Ich mache gerade eine Scheidung durch und die Leute schicken dir viele Bücher und Dinge, um dir zu helfen. (…) Ich habe mir meine Playlist angehört und ‚The Dance‘ lief und ich dachte mir: ‚Ja, das ist es.‘ All die Bücher waren hilfreich, aber ich schätze mal, da ich Musikerin bin, hat mir die Musik am meisten geholfen.“

Das kommende Album von Kelly Clarkson ist übrigens auch von ihrer Scheidung inspiriert.

