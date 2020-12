Kim Wilde: „Der Garten ist Kirche und Fitnesscenter für mich“

Am 18. November ist Kim Wilde 60 Jahre alt geworden. Auch sie hatte mit den Corona-Beschränkungen zu kämpfen.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ verriet die Sängerin, dass sie sich in dieser Zeit sehr mit ihrem Garten beschäftigt hat. Sie sagte: „In diesem Sommer sah mein Garten besser aus denn je! Der Garten ist Kirche und Fitnesscenter für mich. Ich habe es wirklich genossen, mich ihm ganz widmen zu können. Mein Mann und ich haben Kartoffeln und Tomaten angepflanzt und waren so verbunden mit dem Stück Land. Diese ganze Covid-19-Zeit hat Menschen dazu veranlasst, wieder mehr Verbindung mit der Natur aufzunehmen. Die Natur war der Platz, an dem Menschen dieses Jahr Frieden finden konnten.“

Für Ende 2021 hat Kim Wilde eine „The Greatest Hits“-Tour geplant. Hier die Termine:

30.09.21 Mannheim, Capitol

01.10.21 Stuttgart, Im Wizemann

02.10.21 München, Circus Krone

04.10.21 CH-Zürich, Volkshaus

05.10.21 Saarbrücken, Congresshalle

06.10.21 Köln, E-Werk

07.10.21 Hannover, Capitol

09.10.21 Leipzig, Haus Auensee

10.10.21 Hamburg, Große Freiheit 36

12.10.21 Offenbach, Capitol

13.10.21 Berlin, Tempodrom

14.10.21 Rostock, Stadthalle

Foto: (c) Steve Ullathorne