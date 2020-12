Kim Wilde: „Der Lockdown hat uns gestärkt“

Am 18.11. ist Kim Wilde 60 Jahre alt geworden. Auch sie hatte mit den Corona-Beschränkungen zu kämpfen.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ verriet die Sängerin, wie es ihr im Corona-Jahr 2020 ergangen ist. Sie sagte: „Es war eine herausfordernde Zeit für uns als Familie. Mein Vater (Anm. d. Red.: der Rock’n’Roll-Sänger Marty Wilde) hatte zu Beginn des Lockdowns einen Herzanfall und brach zusammen. Der Gesundheitsdienst rettete sein Leben. Es war beängstigend. Zum Glück ist mein Dad emotional, mental und körperlich stark – er bekam einen Herzschrittmacher und ist wieder guter Dinge. Er hat mich einmal mehr inspiriert. Im Endeffekt sind wir stärker aus dem Lockdown rausgekommen als wir in ihn reingegangen sind.“

Dennoch sie sie nicht alles negativ. Weiter sagte Kim Wilde: „Bei allem Schrecklichen, was in der Zeit passiert ist, werde ich den letzten Sommer in positiver Erinnerung behalten. Es war wundervoll, unverhofft so viel Zeit mit meinem Dad zu verbringen. Denn eigentlich wäre es ein stressiges Jahr für mich geworden mit vielen Festivals und Konzerten. Und wenn ich etwas aus 2020 gelernt habe, ist es, dass ich zuvor zu viel gearbeitet habe und mehr Zeit Zuhause verbringen sollte.“

Foto: (c) Steve Ullathorne