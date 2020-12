Kim Wilde: „Ich lade alle ein ins Zuhause der WILDES“

Kim Wilde hat am 13.11. die Deluxe-Version ihres Weihnachtsalbums „Wilde Winter Songbook“ veröffentlicht.

Im Interview mit „klatch-tratsch.de“ verriet die 60-Jährige, wie sie es in ihrem Haus mit der Weihnachtsdekoration hält. Sie sagte: „Ich habe unglaublich viel Weihnachtsschmuck über die Jahre angesammelt, Etliches stammt von den Weihnachtsmärkten in Deutschland. Es war so viel, dass ich mich von einigem trennen musste, insofern kann ich es nicht ganz so übertreiben. (…) Ich besitze tatsächlich ein paar ganz alte Teile, die mir viel bedeuten. Für mich ist das Baumschmücken ein Ritual, dass ich nicht missen möchte. Deshalb habe ich mir vorgenommen, mich dieses Jahr dabei zu filmen und das Video online stellen. Ich lade also alle ein ins Zuhause der Wildes.“

Die Sängerin verriet auch, was an Weihnachten bei ihr auf den Tisch kommt. Sie sagte: „Um das Weihnachtsdinner kümmert sich immer mein Mann. Er ist ein großartiger Koch. Es gibt ganz traditionell einen Putenbraten mit Kostbarkeiten gefüllt. Wir werden uns einen Weihnachtspudding schmecken lassen. Ich glaube, weil es für uns auch ein schwieriges Jahr war, wird es ein sehr reflektierendes Weihnachten werden, über die Jahre, die ins Land gegangen sind. Aber das gilt dieses Jahr wohl für alle Menschen: Es dürfte jede Menge Seelensuche überall auf der Welt passieren.“

Foto: (c) Steve Ullathorne