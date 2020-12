Kim Wilde und ihr Tribut an George Michael

Kim Wilde hat am 13.11. die Deluxe-Version ihres Weihnachtsalbums „Wilde Winter Songbook“ veröffentlicht. Unter anderem ist darauf auch ein Cover des Songs „Last Christmas“ von „Wham!“.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ verriet die 60-Jährige, ob das nur mit George Michael zu tun hat. Sie sagte: „Nur mit ihm! Ich fand es so tragisch und ironisch, dass George Michael ausgerechnet an Weihnachten starb. Das ist eine der traurigen Tatsachen des Weihnachtsfestes: Wir werden durch den Song immer daran erinnert, so einen großartigen Künstler verloren haben. Ich habe ihn nur einmal bei der TV-Show ‚Top Of The Pops‘ getroffen. Er machte so einen Wirbel um mich, dass es mir fast peinlich war. Er war so unglaublich charmant. Er hatte leider seine Dämonen und Schwierigkeiten, mit dem Ruhm klarzukommen. In dem Lied schwingt so viel mit. ‚Last Christmas‘ ist also mein Tribute an George Michael und die Freude, die er Millionen Menschen überall auf der Welt mit seiner unglaublichen Stimme und seinem außerordentlichen Talent gebracht hat.“

Die Sängerin verriet auch, welches Weihnachtsalbum sie als erstes zu Weihnachten auflegen würde, das von Robbie Williams, Michael Bublé oder das von Jamie Cullum. Sie sagte: „Definitiv Michael Bublé. Denn das ist eines der Alben, die ich tatsächlich jedes Jahr höre. Ich liebe Jamie Cullum, den würde ich direkt danach spielen. Und Robbie geb ich zumindest eine Chance.“

