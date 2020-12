Kim Wilde: Warum sie lernen musste zu filmen

Am 18. November ist Kim Wilde 60 Jahre alt geworden. Auch sie hatte mit den Corona-Beschränkungen zu kämpfen.

Im Interview mit „klatsch-tratsch.de“ verriet die Sängerin, dass sie in dieser Zeit auch neue Dinge ausprobiert hat. Sie sagte: „Ich musste schnell lernen, wie man Videos macht. Mein Vater brauchte für sein Album ein paar Clips, aber wir saßen ja Zuhause fest während des Lockdowns. Also nahm ich meine Kamera und fing an zu filmen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Regie geführt. Das war merkwürdig, nachdem ich immer selbst vor der Kamera gestanden hatte. Es war wunderschön, ihm mit dem Album zu helfen, speziell in diesem Stadium seines Lebens. Mein Dad feiert jetzt bereits in der achten Dekade Charterfolge in England.“

Der Vater von Kim Wilde ist übrigens der Rock’n’Roll-Sänger Marty Wilde.

