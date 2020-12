Kinofilm „Gremlins 3“ ist in Arbeit!

Nie in die Sonne, nicht nass werden lassen und kein Essen nach Mitternacht! – die „Gremlins“ kehren offenbar in die Kinos zurück! Chris Columbus, der Schöpfer der wunderbar schrecklichen kleinen Kreaturen, hat zumindest einen weiteren, dritten Teil der Horrorkomödie in Aussicht gestellt.

Gegenüber dem Filmmagazin „Collider“ bestätigte er, dass es tatsächlich ein bestehendes Drehbuch für einen weiteren Teil gäbe. Columbus sagte: „Ich würde es gerne tun. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, ja es gibt also eins. Wir arbeiten gerade an einigen Rechteproblemen und wir versuchen nur herauszufinden, wann der beste Zeitpunkt für diesen Film ist.“

Der Regisseur, Produzent und Autor fügte hinzu, dass er im neuen Film wieder mit richtigen Puppen statt CGI-Animation arbeiten wolle. Die „Gremlins“ aus dem Jahr 1984 sowie die Fortsetzung „Gremlins 2: Die Rückkehr der kleinen Monster“ aus dem Jahr 1990 waren damals absolute Kassenschlager.

