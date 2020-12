„Kiss“: Noch 150 Konzerte

Die Covid-19-Pandemie hat „Kiss“, wie so vielen anderen Bands und Künstlern, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn als das Virus ausbrach, war die Band gerade mitten in ihrer Abschiedtournee. Das heißt der geplante Ruhestand der Rocker verschiebt sich weiter und weiter.

Bassist Gene Simmons erzählte jetzt dem Radiosender „95.5 KLOS“, dass noch 150 Konzerte auf ihrer Abschiedstournee offen stehen. Auf die Frage, ob die Live-Show nächstes Jahr stattfinden können, sagte er: „Wir haben bereits Outdoor-Konzerte in Europa gebucht. Die meisten Shows sind schon ausverkauft. Wir fangen im Sommer an. Die Impfstoffe werden für jeden draußen sein, ab Januar, Februar, spätestens März. Aber wir werden ein paar Monate später rausgehen. Und wir haben wortwörtlich 150 Städte gebucht. Wir werden mit dieser Tournee weitermachen, mit der wir anhalten mussten, nachdem wir in 110 Städten gespielt haben. Wir müssen noch in 150 weitere Städte fahren. Und wer weiß, wie lang. Aber bei ein paar der späteren Shows wird einem die Spucke weg bleiben.“

Für die Abschiedstournee hat Gene Simmons auch noch einen Traum: Er möchte unbedingt in der Antarktis spielen.

Foto: (c) PR Photos