Kommende Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ – Chryssanthi Kavazi und Tom Beck

Das Wissensquiz mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton vom 4. bis 8. Januar 2021, um 18:00 Uhr im Ersten

Ein spannendes Rateduell zweier TV-Talker, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, erwartet die Zuschauer gleich zum Wochenstart bei „Wer weiß denn sowas?“ Die Sängerin und Moderatorin Ina Müller tritt gegen ihren ZDF-Kollegen Markus Lanz an.

Kennengelernt haben sie sich an einem Filmset, inzwischen sind die beiden Schauspieler verheiratet und Eltern eines Sohnes. Chryssanthi Kavazi spielt eine Hauptrolle in der Daily-Soap „GZSZ“, Tom Beck wurde mit der Serie „Alarm für Cobra 11“ zum Star. Am Dienstag klärt das Traumpaar, wer von beiden beim Erraten kniffliger Quiz-Fragen die Hosen an hat.

Zwei Fußball-Weltmeister spielen am Mittwoch gegeneinander: Lothar Matthäus holte den WM-Titel 1990 in Italien, sein Gegner Roman Weidenfeller feierte 2014 in Brasilien den Sieg mit der Deutschen Nationalmannschaft. Moderator Kai Pflaume hat die beiden Fußballstars zum fröhlichen Wettraten ins „Wer weiß denn sowas?“- Studio eingeladen.

Der eine hat Erfolg mit nervenzerreißender Spannung, die andere mit amüsanten Liebesgeschichten – am Donnerstag treffen sich die beiden Bestsellerautoren Sebastian Fitzek und Ildiko von Kürthy, um ihre Kombinationsgabe beim Lösen außergewöhnlicher Fragen unter Beweis zu stellen.

Zum Wochenausklang liefern sich zwei Moderatorinnen ein Rate-Duell. Seit August 1998 ist Petra Gerster die Hauptmoderatorin der „heute“-Nachrichten im ZDF. Ihre Kollegin Bettina Tietjen sitzt sogar schon seit 1993 auf dem Talk-Sofa von „DAS!“ im NDR Fernsehen. Da beide nicht auf den Mund gefallen sind, wird es für die Zuschauer sicher interessant, wie oft die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zu Wort kommen, um Fragen wie diese richtig zu beantworten:

Woher weiß der Specht, an welcher Stelle unter der Baumrinde sich Insekten aufhalten?

a) Er hält Ausschau nach Moos auf der Rinde.

b) Er beobachtet, wo Sonnenlicht einfällt.

c) Er hackt und horcht dann, ob sich im Stamm etwas bewegt.

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 4. bis 8.1.2021 im Überblick:

Montag, 4. Januar – Ina Müller und Markus Lanz

Dienstag, 5. Januar – Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

Mittwoch, 6. Januar – Lothar Matthäus und Roman Weidenfeller

Donnerstag, 7. Januar – Sebastian Fitzek und Ildiko von Kürthy

Freitag, 8. Januar – Petra Gerster und Bettina Tietjen

Foto: (c) obs / ARD Das Erste