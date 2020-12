Kool Savas: „Lasst diese Pandemie vorbei sein“

Kool Savas setzt sich für die Corona-Impfungen ein. In einem längeren „Instagram“-Statement positionierte sich der Rapper klar gegen die Impfgegner und rief dazu auf, sich impfen zu lassen. Er erzählte, dass er und seiner Familie sich auf jeden Fal impfen lassen wollen, sobald es die Möglichkeit dazu gibt. Lieber vertraue er hierbei auf die Wissenschaft und Pharmakonzerne, als auf ein „dreckiges Virus“.

Den Leuten, die sich aufgrund von Paranoia und Unsicherheit in Verschwörungstheorien flüchten, entgegnete er Folgendes: „Die Leute sind in einer YouTube-Bubble. Die ziehen sich fünf Videos rein und sagen dann: ‚Die wollen uns systematisch fertig machen und unser Land und unsere Wirtschaft zerstören, damit wir alle in Armut versinken und gechippt werden‘ (…) Lasst mal die Kirche im Dorf. Lasst diese Pandemie vorbei sein, lasst die Leute immun sein und dann werden wir sehen, ob da noch ein Interesse besteht, Lockdowns zu verordnen und Läden zu schließen.“

Kool Savas wurde übrigens von „K.I.Z“ in einem neuen Video geehrt.

Foto: (c) MPF / PR Photos