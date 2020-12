„Kreator“ kündigen umfangreiches Box-Set an

„Kreator“ lassen die Anfangsjahre ihre Karriere noch einmal aufleben und bringen am 26. Februar das Box-Set „Under The Guillotin“ heraus. Darin sind die Alben „Endless Pain“, „Pleasure To Kill“, „Terrible Certainty“, „Extreme Aggression“ und „Coma Of Souls“ sowie „Renewal“ enthalten, berichtet „Check Your Head“.

Doch das war noch nicht alles: Außerdem befindet sich im dem Box-Set noch die „Some Pain Will Last“-DVD, ein 40-seitiges Fotobuch, eine Neuauflage der „End Of The World“ Demo-Kassette und ein USB-Stick mit dem kompletten Audio-Inhalt in Form des Kreator-Dämons. Ein Muss für alle echten Fans!

„Kreator“ gründeten sich Anfang der 1980er Jahre in Essen und gelten als einflussreichste und erfolgreichste Thrash-Metal-Band Europas.

Foto: (c) Jens Koch