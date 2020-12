Kylie Jenner fühlt sich verfolgt

Kylie Jenner gibt laut „TMZ“ an, dass sie von einem Mann belästigt wird, der sich angeblich immer wieder in ihre Nachbarschaft schleicht, um nach ihr zu suchen. Der derzeitige Stand ist so, dass ein Richter ihr eine Schutzanordnung gewährt hat.

Ihr Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Mann wurde am vergangenen Mittwoch genehmigt. Laut den gerichtlichen Dokumenten, die „TMZ“ vorliegen, behauptet Kylie, dass der Mann in ein Haus in ihrer Wohnanlage eingebrochen ist, zu Fuß geflohen ist, nachdem ein Bewohner ihn gesehen hat, und dann mit seinem Auto zurückgekommen ist. In den Dokumenten sagt Kylie, dass der Kerl nur versehentlich in das falsche gestürmt ist … weil er dem privaten Sicherheitsdienst gesagt hat, dass er dort war, um Kylie Jenner zu treffen.

Der Mann darf sich der Unternehmerin nun nicht mehr als 100 Meter nähern.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos