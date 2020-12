Kylie Minogue und die fünf Jahrzehnte an der Spitze

Meilenstein für Kylie Minogue. „Disco“, das aktuelle Album der Sängerin, landete in den britischen Charts auf Platz eins – und damit hat die 52-Jährige einen unglaublichen Rekord aufgestellt.

In allen fünf Jahrzehnten ihrer Musikkarriere erklomm Minogue mit mindestens einer Platte den Spitzenplatz der Hitliste. In den 1980ern gelang ihr das mit ihrem Debütalbum „Kylie“, in den 90ern dann mit „Enjoy Yourself“, ein Jahrzehnt später mit „Fever“, dann mit „Aprodite“ und „Golden“ und jetzt eben mit ihrem neuesten Werk „Disco“. Eine unglaubliche Leistung. Damit übertrumpft Minogue unter anderem Legenden wie Elton John und George Michael. Als sie in der „Jonathan Ross Show“ mit ihrem neuen Rekord konfrontiert wurde, sagte sie: „Ich bin so froh, dass ich das nicht vorher wusste“. Dieses Wissen hätte sonst nur den Druck erhöht.

Und Druck hatte sie sowieso schon genug.

