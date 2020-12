Kylie Minogue und Dua Lipa veröffentlichen Remix

Ein Event, eine neue Freundschaft!

Kylie Minogue und Dua Lipa haben als besonderes Schmankerl für ihre Fans einen Remix des Songs „Real Groove“ des australischen Popstars veröffentlicht. Im letzten Monat hat Kylie an Duas virtuellem Konzert im Studio 2054 teilgenommen. Dies hat zu dem jetzigen Remix geführt!

Ein Musik-Insider erzählte der Bizarre-Kolumne der Zeitung „The Sun“: „Kylie und Dua waren beide so begeistert von der Reaktion auf ihren gemeinsamen Auftritt bei Studio 2054, dass sie beschlossen, wieder zusammenzuarbeiten. Sie waren überwältigt von all der Unterstützung, die sie in diesem Jahr bekommen haben und wollten dies als Belohnung für ihre Fans veröffentlichen, die ihnen Nachrichten geschickt haben, in denen sie um eine Zusammenarbeit gebeten haben.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos