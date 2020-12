Lana Del Rey kündigt neues Musikvideo an

Monatelang haben die Fans gewartet, immer wieder wurde verschoben. Doch jetzt hat Lana Del Rey endlich die „Chemtrails Over The Country Club“-Ära angekündigt. Im Januar 2021 kommt das erste Musikvideo. Und zwar am 11.1. Das hat die Sängerin auf „Twitter“ bekannt gegeben.

Ab diesem Zeitpunkt wird es auch möglich sein ihre neue Platte vorzubestellen. Lana Del Rey teilte zu diesem Anlass einen 25-minütigen Teaser indem die Sängerin im Schnelldurchlauf durch verschiedene Epochen spult. Darüber hinaus postete die Sängerin auch ein erstes Schwarz-Weiß-Foto zum angekündigten Video.

Privat scheint Lana Del Rey momentan auf Wolke Sieben zu schweben. Angeblich hat sie sich verlobt.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos