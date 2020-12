Lana Del Rey und Clayton Johnson – Es läuft!

Nach recht kurzer Zeit haben sich Berichten zufolge Lana Del Rey und Clayton Johnson verlobt. Die 35-jährige Sängerin soll sich mit ihrem neuen Verehrer Clayton tatsächlich verlobt haben.

Us Weekly behauptet, die gute Nachricht am Dienstag (15.12.20) erfahren zu haben, nachdem Verlobungsspekulationen schon seit Anfang der Woche um Lana kreisen. Sie wurde bei einem Auftritt in der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ mit einem auffäligen Ring am Finger gesichtet worden. Das hat schon gereicht, dass die Gerüchteküche anfing zu köcheln.

Die charismatische Sängerin bestätigte ihre Romanze mit Clayton bereits im August auf Instagram und seitdem posten die beiden regelmäßig Schnappschüsse voneinander. Nun scheint es ernster zu werden.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos