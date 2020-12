Lauv: Weihnachtsgrüße an seine deutschen Fans

Das Jahr 2020 hat auch bei Lauv einige Pläne durcheinander geschmissen. Nichtsdestotrotz blickt der Musiker frohen Mutes ins neue Jahr.

In einer Botschaft an seine deutschen Fans sagte Lauv laut „We Share A Lot“: „Was geht, Deutschland? (…) Was für ein verrücktes Jahr. Ich hoffe, ihr alle bleibt sicher und mental gesund. Ich weiß, es war für uns alle verrückt. Aber ich kann es nicht erwarten, bis es sicher ist und ich euch alle persönlich sehen kann – hoffentlich 2021. Ich habe wirklich aufregende Musik in der Pipeline. Einstweilen habt großartige Weihnachten. Ich liebe euch!“

Erst im Oktober hatte Lauv übrigens seine Fans mit seiner Single „Fake“ begeistert.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos