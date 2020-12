Lea lädt zum Mitsingen ein

Lea hat, wie viele andere auch, aufgrund der Corona-Pandemie ihre Tour auf das nächste Jahr verlegt. Aktuell will die Sängerin ihren Fans die Vorweihnachtszeit versüßen. Via „Instagram“ lädt die Sängerin zum Mitsingen ein.

Die 28-Jährige postete zwei Videoclips: In der ersten Version singt sie ihren Song „Schwarz“ und begleitete sich dabei selbst am Klavier. In der weiten Version spielt sie den Song am Klavier und flüsterte den Text nur ganz leise. Dazu schrieb sie: „Wollt ihr mitsingen?“ Damit das Ganze auch gelingt, lieferte sie den folgenden Text noch mit: „Ich trag schwarz, bis es was dunkleres gibt. Hab dir zu spät gesagt, was du für mich bist, ja. Hätt nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Werd nie mehr jemanden so lieben wie dich. Ich trag schwarz, bis es was dunkleres gibt. Frag mich die ganze Zeit, wo du grade bist, ja. Hätt nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Werd nie mehr jemanden so lieben wie dich.“

Und hier die Live-Termine für 2021:

22.05.2021 Schiffweiler, SR1 Alm Open Air

04.06.2021 Steinbach-Langenbach, Treppenhaus Open Air

05.06.2021 Spremberg, Treppenhaus Open Air

06.06.2021 Rietberg, Treppenhaus Open Air

18.06.2021 Bruchsal, LEA Treppenhaus Open Air 2021 (Musik im Park Open Air)

19.06.2021 Olpe am Biggesee, Biggesee Open Air

24.06.2021 Bonn, Kunst!Rasen Festival

25.06.2021 Dresden, Treppenhaus Open Air

23.07.2021 Singen, Hohentwiel Festival

30.07.2021 Görlitz, Treppenhaus Open Air

01.08.2021 Zingst, LEA Treppenhaus Open Air

07.08.2021 Damp, Radio R.SH – Pop am Strand

08.08.2021 Heringsdorf, Treppenhaus Open Air

13.08.2021 Goslar, Miner’s Rock Open Air

20.08.2021 Creuzburg, Treppenhaus Open Air

21.08.2021 Bad Kissingen, LEA Treppenhaus Open Air

03.09.2021 Schwerin, Treppenhaus Open Air

04.09.2021 Neubrandenburg, Treppenhaus Open Air

01.10.2021 Frankfurt, Jahrhunderthalle

02.10.2021 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyerhalle

04.10.2021 Hamburg, Sporthalle

05.10.2021 Leipzig, Arena

06.10.2021 Hannover, Swiss Life Hall

08.10.2021 Berlin, Max-Schmeling-Halle

10.10.2021 München, Zenith

11.10.2021 Köln, Palladium

12.10.2021 Dortmund, Warsteiner Music Hall

13.10.2021 Bremen, Pier 2

Foto: (c) Jens Koch / Sony Music