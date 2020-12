„Led Zeppelin“ mit eigenem Flipper-Automaten

Spaß, Unterhaltung und gute Musik: das liefern bald die Flipper-Automaten von „Led Zeppelin“. Die Produktionsfirma Stern Pinball haben diese angekündigt. Demnach kommen drei Modelle in originellem Design.

Geschäftsführer Gary Stern sagt in einer Pressemitteilung: „Es gibt nichts Anregenderes und Lustigeres, als Flipper und Musik zusammenzubringen. Durch die Partnerschaft mit Led Zeppelin haben wir ein einzigartiges Flipper-Erlebnis geschaffen. Es war unser Traumziel, einen Flipperautomaten mit dieser einzigartigen Rockband zu kreieren.“ Die Automaten spielen unter anderem „Good Times Bad Times“, „Whole Lotta Love“, „The Song Remains the Same“, „Rock and Roll“, „Trampled Under Foot“, „Ramble On“, „Kashmir“, „Immigrant Song“, „Black Dog“, und „Communication Breakdown“.

Stern Pinball hat übrigens auch schon Flipper-Automaten mit „Metallica“, „AC/DC“, „KISS“ und „Iron Maiden“ produziert.

Foto: (c) Warner Music / Neil Preston