Lena Meyer-Landrut: „Wenn ich eins kann, dann das“

Die Avocado hat sich in den letzten Jahren zum absoluten Lebensmittel-Star hochgearbeitet. Zu verdanken hat das die Frucht – Ja, Avocado zählt zum Obst, nicht zum Gemüse – seinen ungesättigten Fettsäuren und den Vitaminen A und E, denn dadurch ist sie ein echter Jungbrunnen für die Haut. Außerdem dient die Avocado als gute Eiweißquelle – und das alles praktisch ohne Kohlenhydrate.

Kein Wunder also, dass Stars wie Lena Meyer-Landrut echte Fans der Frucht sind. Und als echter Fan kennt Lena offenbar auch ein unschlagbares Rezept. Ihre Freundin Bella postete auf „Instagram“ ein Bild von zwei Avocado-Broten mit Dank an Köchin Lena und einer Höchstpunktzahl-Wertung, woraufhin die Sängerin per Story antwortete: „Hey, wenn ich eins kann, dann das!“ Klassisches Understatement, schließlich kann die 29-Jährige auch ganz passabel singen.

Lena ist übrigens schon seit Anfang November in Weihnachtsstimmung.

Foto: (c) Magdalene aka Sirius.Film / Universal Music