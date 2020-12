Lewis Capaldi weiß aktuell wohl nichts mit sich anzufangen. Deswegen filmt er sich einfach dabei, wie er „Paradise by the Dashboard Light“ von Meat Loaf singt. Den Clip stellt er in seiner „Instagram“-Story. Allerdings möchte der 24-Jährige wohl eine bestimmte Stelle hören und singen, weswegen er kurz einmal im Song spulen muss.

Zum Video schrieb er noch: „Mir ist langweilig.“

Tja, Lewis Capaldi könnte ja auch einfach an seiner eigenen Musik weiterarbeiten.

Foto: (c) Landmark / PR Photos