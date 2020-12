Lewis Capaldi mit brandneuer Version von „Finale“

Das wird ein „göttlich uninspiriertes höllisches Ausmaß.“ So kündigte Lewis Capaldi seine neue, alte Platte via „Instagram-Story“ an. Denn es wird eine Spezialausgabe seines Debütalbums „Finale“ geben.

Der Sänger schrieb weiter: „Ich bin sehr, sehr aufgeregt eine brandneue Version des Albums ‚Finale‘ anzukündigen! Die ersten 500, die das Album vorbestellen, bekommen eine signierte Version. Sie enthält eine neue CD mit der ganzen Wembley Arena-Liveshow drauf!“

Das Doppelalbum gibt es übrigens schon ab dem 4. Dezember.

