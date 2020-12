Lewis Hamilton positiv auf Coronavirus getestet

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wurde positiv auf das Coronavirus getestet und wird am Wochenende (05./06.12.) in Bahrain ausfallen. Das gab der Mercedes-Rennstall auf „Twitter“ bekannt.

In dem Tweet heißt es: „Das Mercedes-AMG Petronas F1 Team bedauert es, mitteilen zu müssen, dass Lewis Hamilton positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er wird nicht in der Lage sein, am Grand Prix von Sakhir am Wochenende teilzunehmen.“

Der 35-Jährige habe sich am vergangenen Montag (30.11.) zusätzlich zu den regulären Corona-Tests testen lassen, nachdem er mit leichten Symptomen aufgewacht war.

Foto: (c) Landmark / PR Photos