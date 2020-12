Liam Payne im App-Adventskalender

„Wer möchte mit mir aufwachen diesen Dezember?“

Diese Frage hat Liam Payne via „Instagram“ gestellt. Da denken sich seine Fans jetzt natürlich: na klar möchte ich neben Liam Payne einschlafen und am nächsten Morgen wieder aufwachen. Ganz so läuft das dann doch nicht ab, denn der 27-Jährige hat in diesem Jahr einen App-Adventskalender. Er schreibt weiter: „Roman Kemp und ich habe eine Wecker-App, um euch mit einem Lächeln aufzuwecken, da wir die Tage runterzählen bis Weihnachten! Der Liam Payne-Adventskalender ist zum Kauf jetzt erhältlich, alles in Zusammenarbeit mit Unicef und The Trussel Trust.“

Liam Payne malt übrigens gerne. Vor allem mit einem Portrait von Queen Elizabeth hat der die Fans begeistert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos