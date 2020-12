Liam Payne kann „Little Mix“ und Jesy Nelson verstehen

„Little Mix“ sind zukünftig nur noch als Dreiergespann unterwegs, nachdem Jesy Nelson erst kürzlich ihren Ausstieg bekanntgab. Liam Payne kann genau nachvollziehen, wie sich der Rest der Girlband fühlt. Auch in seiner Band „OneDirection“ hatte sich Sänger Zayn Malik plötzlich zum Aufhören entschieden.

Bei „TikTok“ sagte Payne: „Es ist immer traurig, wenn Bands in so einer Lage sind. Da ich selbst da war, glaube ich, dass Zayn aus denselben Gründen in einer komischen Weise ausgestiegen ist. Aber ich wünsche Jesy das Allerbeste. Ich wünsche den Mädchen das Allerbeste, wenn sie zu dritt weitermachen. Das ist eine harte Zeit und ich fühle mit ihnen mit, denn alle Augen sind jetzt auf sie gerichtet. Niemand versteht wirklich, was vor sich geht und wie sich manche Menschen dabei fühlen.“

Jesy Nelson hat in einem sehr persönlichem „Instagram“-Eintrag die Gründe für ihren Ausstieg aus „Little Mix“ bekanntgegeben.

