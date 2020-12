Lil Nas X nach Coming-out: Selbstsicher wie nie

Die vielen positiven Rückmeldungen zum Coming-Out von Lil Nas X vor mehr als einem Jahr haben dafür gesorgt, dass er sich jetzt so selbstbewusst wie nie fühlt.

Der „dpa“ sagte der Rapper dazu: „Ich bin mittlerweile so selbstsicher wie nie zuvor. Es gibt zwar immer wieder Phasen, die schwer sind. Aber meistens habe ich eine breite Brust.“ Auch die Corona-Auszeit hat sein übrigens dazu beigetragen. Vor allem hatte der 21-Jährige so mehr Zeit für neue Musik: „Ich konnte durch die Corona-Auszeit endlich an neuer Musik arbeiten und musste nicht ständig auftreten und reisen. Das hat mir ganz gut getan.“

Nächstes Jahr soll übrigens das Debütalbum von Lil Nas X erscheinen.

