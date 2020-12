Lil Wayne mit neuer Musik

Lil Wayne hat sein im November veröffentlichtes Mixtape „No Ceilings 3“ um eine B-Seite erweitert und Seite A und B in einer Deluxe Edition am Freitag (18.12.) veröffentlicht. Wie auch die A-Seite, wird die B-Seite von DJ Khaled moderiert. Wayne behandelt darin eine Vielzahl von Tracks von anderen, wie beispielsweise SZAs „Hit Different“ und YNW Melly und Kanye Wests „Mixed Personalities“. In einem Interview mit „Complex“ sagte der 38-jährige Rapper: „Das Mixtape-Spiel schien eine aussterbende Kunst zu sein, und da ich einer der Pioniere des Handwerks bin und es eine so große Rolle in meiner Karriere spielte, hielt ich es für richtig, es wiederzubeleben. Außerdem gibt es viele Songs hier draußen, die ich töten wollte.“

Hier die Tracklist der Deluxe Edition von „No Ceilings 3“:

A-Seite:

1. V8

2. B.B. King Freestyle (featuring Drake)

3. Lamar

4. For The Night

5. Something Different

6. Life Is Good

7. Peggy Bundy

8. Out West (featuring Young Thug)

9. Church (featuring Euro, HoodyBaby & Gudda Gudda)

10. Comme De Garcons

11. Deep End

12. Drag ‚Em (featuring Gudda Gudda)

13. Drive-Bys (featuring Vice Versa)

14. FL4M3$ (featuring Lil Tune

15. 3 Headed Goat (featuring YD & Cory Gunz)

16. Hollywood (featuring Young Carter)

17. Kam (featuring Kam Carter)

18. Kamilla (featuring Jay Jones)

19. 2Diamonds

20. Afro

B-Seite:

1. T yler Herro (featuring Big Sean)

2. Layaway

3. Low Down

4. Throat Baby (featuring Rich The Kid)

5. Beauty And The Beat

6. Peanut Butter

7. Pop Off

8. Ring Ring (featuring Euro)

9. Baggin

10. Burner

11. Sum 2 Prove

12. These Hoes

13. My Room (featuring Lil Twist)

14. Hit Different (featuring 2 Chainz)

Foto: (c) Santiago Interiano / PR Photos