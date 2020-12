Lorde: Antarktis-Reise beeinflusste Albumtitel

Der Titel des kommenden Albums von Lorde ist von ihrer Reise in die Antarktis inspiriert worden. Wie er genau lautet, hat die Sängerin allerdings noch nicht verraten.

Gegenüber „Newshub“ erzählte sie: „Das ist so eine fremde Umwelt und es ist so überwältigend. Ich hatte diesen sehr einprägsamen Moment, in dem ich dachte: ‚Das ist das coolste Leben, dass du je bekommen wirst. Das ist es.‘ Ich habe tatsächlich während des Trips über den Albumnamen entschieden.“

Lorde bringt übrigens ein 100-seitiges Fotobuch raus, in dem ihre Reise in die Antarktis dokumentiert ist. Es soll Mitte Februar 2021 erscheinen.

Foto: (c) PR Photos