Lorde über ihre Antarktik-Reise

Lorde hat die Staats- und Regierungschefs der Welt dazu aufgefordert, dringend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen, nachdem sie letztes Jahr bei einer Reise in die Antarktis die Krise mit eigenen Augen sehen konnte.

In einem neuen Aufsatz für das neuseeländische „Metro“-Magazin schrieb sie: „Ich stellte mir vor, dass sich die Antarktis langsam in Matsch verwandelt und den südlichen Ozean überflutet.“ Sie fuhr fort, ihre widersprüchlichen Gefühle bezüglich des Besuchs zu erklären, da sie besorgt war, die gefährdete Umgebung selbst möglicherweise zu beschädigen. Sie schrieb: „In der Antarktis zu sein macht nicht immer Spaß. Es ist aufregend und spirituell intensiv, aber im Laufe der Tage fiel es mir schwer, den Gedanken zu erschüttern, dass ich wirklich nicht hier sein sollte. Es ist eindeutig keine Umgebung, in der Menschen leben können. Die bloße Anstrengung, die ich brauchte, um fünf Tage am Leben zu bleiben, während der Kontinent sein Bestes tat, um mich zu vertreiben, war anstrengend. In der Antarktis zu sein hat deutlich gemacht, wie verletzlich und schutzbedürftig sie ist.“

Lorde bringt übrigens ein 100-seitiges Fotobuch raus, in dem ihre Reise in die Antarktik dokumentiert ist. Es soll Mitte Februar 2021 erscheinen.

Foto: (c) PR Photos