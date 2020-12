Der belgische DJ und Hit-Produzent Lost Frequencies ist in der Stadt der Liebe. Was er dort verloren hat, will er aber noch nicht verraten.

Zu einem „Instagram“-Bild, dass ihn vor dem berühmten Arc de Triomphe zeigt, schrieb er: „Eine Nacht in Paris. Weitere Infos folgen bald.“ Wenn es nach dem Geschmack der Fans geht, hat die Stippvisite natürlich mit neuer Musik zu tun. Die Zeit wird’s zeigen.

Lost Frequencies bezeichnet übrigens seine Arbeit als Hobby.

Foto: (c) Armada Records