Lotte und die gemeinsame Zeit mit Joris

Lotte ist ganz überwältig von den Reaktionen ihrer Fans ihrer neuen Single „Home Again“ gegenüber, die sie gemeinsam mit Joris herausgebracht hat.

Auf „Instagram“ meinte die Sängerin dazu: „Danke für euer krasses Feedback zu ‚Home Again‘! Ich bin überglücklich und drück euch von zuhause!“ Lotte hatte eine tolle Zeit, den Song mit ihrem Kollegen aufzunehmen. Zu einem Making Of-Video schrieb sie: „Joris, als du mich vor ein paar Wochen (wie krass, das ist echt nur paar Wochen her!) gefragt hast, ob ich mit euch ins Studio kommen möchte, habe ich mit nichts von all dem hier gerechnet. So ein schönes Lied, so eine unerwartet schöne gemeinsame Zeit.“

Lotte ist übrigens weiterhin fleißig im Studio.

Foto: (c) Christoph Köstlin