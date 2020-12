Mabel: „Tätowierungen müssen nicht zwingend etwas bedeuten“

Sängerin Mabel hat eine ganze Palette an Tattoos zu bieten.

Im Interview mit „Noizz“ verriet die 24-Jährige, ob es ein Tattoo gibt, das ihr besonders wichtig ist. Dazu sagte sie: „Ich bin bei Tattoos ziemlich entspannt. Viele fragen mich nach der Bedeutung meiner Tätowierungen. Meine Antwort ist immer: „Ich weiß es nicht, ich fand es einfach schön“ (lacht). Mein bedeutungsvollstes Tattoo … vor Kurzem haben eine Freundin und ich uns beide Schmetterlinge unters Ohr stechen lassen. Außerdem habe ich eine Aaliyah-Lyrik als Tattoo auf meiner Hüfte: „one in a million“ („einer aus einer Million“). Ich finde aber, dass Tätowierungen nicht zwingend etwas bedeuten müssen. Manchmal legen wir zu viel Wert darauf. Das mag sich jetzt tiefsinnig anhören (lacht), aber mir ist sehr bewusst, dass ich jederzeit sterben könnte. Wenn ich also heute etwas schön finde, dann lasse ich es mir tätowieren.“

Mabel ist es wichtig, hoffnungsvoll, liebevoll und leidenschaftlich zu sein. Im Interview verriet sie, wie sie diese Message in ihrer Musik verkörpert. Sie sagte: „In dem ich ehrlich bin. Alle meine Lieblingslieder sind echte Geschichten, die auf realen Geschehnissen basieren. Beim Songwriting lasse ich mich viel von RnB- und Soul-Musik beeinflussen, weil sie Geschichten erzählen. So bleibt die Liebe in meiner Musik erhalten: Ich achte immer darauf, dass ich ehrlich bin, egal, wie schmerzhaft das sein mag.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos