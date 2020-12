Mabel über Auszeichnungen: „Das war nie der Grund, weshalb ich Musik machen wollte“

Ihren internationalen Durchbruch hatte Mabel Anfang 2019 mit dem Song „Don’t Call Me Up“. Die Sängerin kommt aus einer musikalischen Familie. Ihre Mutter ist Sängerin Neneh Cherry, ihr Vater ist Produzent Cameron McVey. Anfangs ihrer Karriere hat sie das immer für sich gehalten, weil sie es alleine schaffen wollte,

Im Interview mit „Noizz“ verriet die 24-Jährige, wie es war, Anfang des Jahres bei den Brit Awards als beste britische Solokünstlerin ausgezeichnet zu werden. Dazu sagte sie: „Einen BRIT zu gewinnen war schon immer einer meiner größten Träume. Ich glaube, viele Künstler*innen träumen davon. Das war nie der Grund, weshalb ich Musik machen wollte, aber es war trotzdem schön, eine Auszeichnung zu bekommen und zu wissen, dass meine Musik anderen gefällt. Meine Mutter und ich haben immer getrennt von einander an unserer Musik gearbeitet, aber es war mir wichtig, dass sie mich an dem Abend begleitet. Auch wenn meine Eltern meine Musik nicht direkt beeinflusst haben, so haben sie einen Einfluss darauf gehabt, wie ich mich als Mensch entwickelt habe.“

Weiter sagte sie: „An dem Abend der Preiszeremonie haben wir erfahren, dass vor 30 Jahren auf den Tag genau meine Mutter ihre zwei BRIT-Preise gewonnen hatte.“ Lachend fügte sie hinzu: “Wir haben es auf dem roten Teppich erfahren und meine Mutter meinte dann zu mir ‚das heißt garantiert, dass du auch gewinnen wirst!‘ Aber ich habe nur erwidert: ‚Mama, sag das nicht, sonst geht es nicht in Erfüllung!‘“

Foto: (c) Universal Music