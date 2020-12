Machine Gun Kelly und der sinnlose Streit mit Eminem

Die hitzigen Wortgefechte und Diss-Tracks zwischen Eminem und Machine Gun Kelly sind vorbei: Letzterer hatte karrieretechnisch eine herbe Niederlage gegen seinen Kollegen einstecken müssen. Viele Menschen hätte damals aus Prinzip alles gehasst, war er veröffentlicht hatte. Er sagte dem „Interview Magazine“: „Es ist, wie wenn du einen schlechten Film machst und gleich danach einen großartigen Film herausbringst, aber die Leute möchten sich darauf konzentrieren, alles zu hassen, was du machst.“

Deswegen war der Druck bei seiner aktuellen Platte „Tickets To My Downfall“ weg. Machine Gun Kelly weiter: „Das neue Album entstand aus dem Gefühl heraus, bereits am Ende zu sein, also war mir die öffentliche Meinung auch egal.“

Während der Albumarbeiten hat es Machine Gun Kelly auch geschafft, von den Drogen wegzukommen. Auch nur dank der Unterstützung seiner Freundin Megan Fox.

